Rússia e COI já esquentam o clima político de Paris-2024

Rússia e COI (Comitê Olímpico Internacional) deflagaram na última semana o início de uma crise que tem tudo para se prolongar durante os Jogos Olímpicos Paris-2024. A entidade vetou a presença de atletas russos e de Belarus na cerimônia de abertura, no dia 26 de julho, e ainda divulgou uma carta acusando os russos de "politizarem o esporte". O contra-ataque veio de forma fulminante. No dia seguinte, o próprio governo da Rússia afirmou que as punições e acusações do COI o afastam dos princípios do olimpismo caem no "racismo e neonazismo", segundo a porta-voz russa.

Há quatro meses do início da Olimpíada, se alguém tinha esperança de ver um clima geral de confraternização e entendimento através do esporte, é bom tirar o cavalo da chuva. A tendência é piorar.