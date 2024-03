Sada Cruzeiro x Sesi - Copa Brasil masculina: onde assistir

Sada Cruzeiro e Sesi Bauru se enfrentam pela semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino. O duelo marcado para às 19h deste sábado (9) acontece na Arena Multuso, em São José (SC). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (canal por assinatura).

Atual líder da Superliga Masculina, o Sada Cruzeiro vem com tudo para "papar" outro título da Copa Brasil. Desde que a competição foi criada em 2007, a Raposa levantou o troféu de campeão em sete oportunidades. De 2018 para cá, foram cinco títulos em seis edições. Os comandados de Filipe Ferraz chegam de uma vitória nas quartas contra o Joinville por 3 sets a 1.

Por outro lado, o Sesi busca chegar em sua quarta final na Copa Brasil. A equipe paulista quer espantar o fantasma das últimas finais que disputou e conquistar seu primeiro título do torneio. Nas quartas de final, venceu com tranquilidade o Suzano com 3 sets a 0. Contudo, pode-se dizer que a Superliga seja um termômetro melhor e o time de Darlan e cia vinha de três derrotas seguidas de bater o América-MG na última rodada.