Flamengo reabre o Maracanã diante do Sampaio Corrêa de olho na Supercopa Rei

De olho na decisão da Supercopa Rei, domingo, diante do Botafogo, o Flamengo entra em campo, nesta quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa, pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O jogo, que começa às 21h30, marcará o retorno do rubro-negro ao Maracanã.

No momento, o Flamengo tem sete pontos e está fora da zona de classificação às semifinais, mas o técnico Filipe Luís não está nenhum pouco preocupado com isso. Ele planeja encontrar o "time ideal" para a disputa do primeiro título do ano, em disputa marcada para o Mangueirão, em Belém (PA). Campeão da Copa do Brasil, o time rubro-negro vai enfrentar o Botafogo, campeão brasileiro.

Na última rodada, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF) e agora volta para casa, porque antes fez um verdadeiro tour pelo Nordeste. Por isso, a partida envolve um "clima de estreia". O estádio foi fechado no fim da última temporada para que fosse realizada a manutenção do gramado, que recebeu 73 jogos em 2024.