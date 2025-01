Brazão tem lesão descartada, mas Santos pode ter jovem lateral da Copinha em clássico

Quatro jogos sem vitórias, três derrotas seguidas no Paulistão e os problemas não param no Santos. Escalado de última hora por causa da lesão do lateral-esquerdo Escobar, o jovem Souza deixou o campo machucado diante do São Bernardo e Pedro Caixinha pode usar Vinícius Lira diante do São Paulo, neste sábado. Ao menos exames não constataram lesão no goleiro Gabriel Brazão.

Vinícius Lira estava disputando a Copinha recentemente e acabou na reserva dos profissionais diante do São Bernardo por carência no setor. Com a lesão muscular de Souza, acabou entrando na fogueira e acabou antecipado por Lucas Tocantins no gol de empate do time do ABC - o time da Baixada levou a virada por 3 a 1.

Caixinha não gosta de improvisar, mas pode repensar sua estratégia para não jogar o jovem "na fogueira." Outra saída seria mudar o esquema para três defensores, com um jogador mais ofensivo na ala. O técnico anda descontente com o sistema defensivo, mas acenou pela manutenção do 4-5-1.