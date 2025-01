Botafogo estreia titulares diante do Fluminense no primeiro clássico do Carioca

otafogo e Fluminense fazem nesta quarta-feira, no Engenhão, às 21h30, o primeiro confronto entre os grandes do futebol do Rio de Janeiro. O "Clássico Vovô" é válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual e terá dois rivais ainda em fase de readaptação.

O Botafogo promete, pela primeira vez, usar seus principais jogadores, mas ainda fora de ritmo, afinal o elenco se apresentou somente no dia 14. Na última rodada, com um time alternativo, bateu por 2 a 0 o lanterna Bangu. No momento, com seis pontos, é o sexto colocado.

O Fluminense voltou a ser comandado por Mano Menezes há duas rodadas, mas o técnico tem feito um rodízio com seu elenco principal. Venceu a Portuguesa por 3 a 1, mas na última rodada apenas empatou sem gols com o Madureira. É oitavo colocado, com seis.