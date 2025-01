Fluminense vai até Cariacica para somar pontos diante do Madureira no Carioca

Depois de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Carioca, com a volta do técnico Mano Menezes e dos titulares, o Fluminense agora segue atrás de mais resultados positivos. O time tenta virar de vez a chave no estadual contra o Madureira, neste domingo, às 16h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O confronto é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Estadual.

A normalidade voltou ao Fluminense após a vitória por 3 a 1 em cima da Portuguesa, quinta-feira, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Até então, vivia início turbulento de temporada com um elenco formado em sua grande maioria por jovens da base, sob o comando do auxiliar técnico permanente Marcão.

Abrindo a rodada com cinco pontos, em sexto lugar, o time precisa melhorar sua posição e, "por isso mesmo, precisamos somar pontos", reforça Mano Menezes, que promete manter algumas mudanças no Espírito Santo. O objetivo é ir rodando o grupo e outros jogadores podem aparecer neste jogo.