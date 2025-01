Ameaçado por doping, Sinner empilha recordes com título do Aberto da Austrália

Nenhuma polêmica o circundava até março de 2023, quando seu nome foi envolvido em um caso de doping. Ele testou positivo duas vezes para clostebol, agente anabólico proibido pela Agência Mundial Antidoping (WADA). O atleta afirmou ter sido contaminado por um spray de uso livre na Itália utilizado por seu fisioterapeuta.

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) retirou a pontuação e o prêmio em dinheiro conquistados por Sinner pela disputa do Masters 1000 de Indian Wells, realizado na época do flagrante de doping (ele acabou perdendo nas semifinais para Alcaraz naquele torneio). Punição que gerou críticas de tenistas do circuito por ter sido considerada leve. Anteriormente, outros atletas foram suspensos de competir em casos semelhantes.

A Agência Mundial Antidoping (Wada) entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão da ITIA e, em 16 e 17 abril deste ano, Sinner terá de comparecer a uma audiência a portas fechadas na sede do CAS, em Lausanne, na Suíça. Nada que aparentemente possa perturbar o prodígio de 23 anos, que até lá deve defender os títulos do ATP 500 de Roterdã e do Masters 1000 de Miami.

"Tem havido muita pressão em torno dele nos últimos nove meses", disse neste início de ano seu técnico, o australiano Darren Cahill. "Ele é um jovem incrível, que conseguiu deixar isso de lado. Está com a consciência tranquila com o que está acontecendo. Essa é a principal razão pela qual ele conseguiu entrar em quadra e andar de cabeça erguida. Ter essa crença e jogar com a confiança que tem. É preciso ter uma cabeça sábia para lidar com a mídia e os torcedores e com a pressão de jogar diante de 15 mil pessoas e corresponder às expectativas."