Santos busca 'resposta imediata' e conta com reforço de Tiquinho Soares contra o Velo Clube

O Santos entra em campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Velo Clube pelo Campeonato Paulista, em busca de uma "resposta imediata" para manter o clima de trégua com a sua torcida, que sofreu um duro golpe no meio de semana ao ceder a derrota para o Palmeiras na Vila Belmiro com um gol nos acréscimos. E para tornar essa missão mais palpável, o técnico Pedro Caixinha vai ter um importante reforço: o centroavante Tiquinho Soares foi anunciado nesta sexta-feira e está relacionado. O ex-jogador do Botafogo viajou com a delegação para Rio Claro, local da partida, e vai ser mais um reforço que fica à disposição do treinador a partir de agora na competição.

As baixas para esse encontro ficam por conta de Soteldo e Thaciano. O venezuelano ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Thaciano, com lesão na região posterior da coxa esquerda, está entregue ao departamento médico.

"Temos de dar uma resposta imediata para a nossa torcida e precisamos vencer o próximo jogo. É assim que as coisas funcionam nos grandes times e acho que tem de ser assim. O torcedor tem de sentir orgulho dos nossos jogadores e temos de fazer a nossa parte em campo", afirmou Pedro Caixinha que fez ainda uma cobrança explícita ao seu time.