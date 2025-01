Inter de Limeira e Ponte Preta empatam e continuam sem perder no Paulistão

Inter de Limeira e Ponte Preta se encontraram neste sábado, no estádio Major Levy Sobrinho, pela quarta rodada da fase de grupos do Paulistão, e ficaram no empate por 1 a 1.

Apesar de terem alcançado a terceira igualdade seguida, as duas equipes seguem invictas no Estadual. Albano abriu o placar no primeiro tempo, quando o time da casa atuou melhor, mas Everton Brito deixou tudo igual na segunda etapa, dominada pelo visitante.

Com o retrospecto de uma vitória e três empates, a Ponte Preta aparece na terceira colocação do Grupo D. O time limeirense, por sua vez, também está fora da zona de classificação do Grupo A, no terceiro posto, com três.