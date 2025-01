Vasco apresenta trio defensivo em tentativa de arrumar setor crítico do time

Depois de encerrar o Campeonato Brasileiro com a quarta defesa mais vazada da competição, com 56 gols sofridos, o Vasco apresentou, nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro, três nomes contratados para levar segurança ao crítico setor: o goleiro Daniel Fuzato e os zagueiros Lucas Freitas e Mauricio Lemos.

Daniel Fuzato, 27 anos, chega ao time cruzmaltino para fazer sombra ao titular Léo Jardim. Formado no Palmeiras, o goleiro foi contratado do Eibar, da Espanha, após sete temporadas na Europa, mas com poucas oportunidades de jogar, exceto no modesto Ibiza. Ele assinou um vínculo de dois anos com o Vasco e espera uma disputa sadia pela posição.

"É importante a gente ter muita competitividade, isso vai nos ajudar durante o campeonato. É importante ter sempre jogadores de composição, porque a gente conhece o Campeonato Brasileiro", comentou, elogiando o concorrente. "Pude conhecer o Léo um pouco mais perto agora, acho que ele tem de ser respeitado pelo trabalho que tem feito nos últimos anos. Costumo dizer que a minha disputa é contra mim mesmo. Quero ser mais uma opção para o Carille e, quando a oportunidade surgir, estar preparado para poder ajudar o time."