Galvão Bueno é contratado pela Amazon Prime para narrar Copa do Brasil e Brasileirão

"Seguimos investindo em esportes ao vivo no Prime Video e vamos continuar trazendo uma experiência incrível para os fãs de esportes brasileiros, não só na tecnologia de transmissão, mas também na nossa forma de narrar e comentar os jogos. Para isso, ter a maior voz do esporte no Prime Video é uma vitória para nosso serviço e para todos os amantes de futebol que estarão com a gente ao longo dos próximos anos vibrando a cada jogada. Estamos super animados para os torneios de 2025 com as narrações desse craque", diz Louise Faleiros, "country manager" do Prime Video Brasil.

Galvão deixou as transmissões da Globo após o fim da Copa do Mundo de 2022. Desde então, tem focado em seu próprio canal no YouTube e manteve contrato com a emissora até o final de 2024, mas participava apenas de eventos esporádicos, como o reality show Craque da Voz. Ele também integrou a apresentação da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.