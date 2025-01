Um mês após anunciar novo CEO, Santos formaliza saída de Paulo Bracks

Os anúncios em série no mesmo dia levantaram a questão do futuro de Paulo Bracks no clube. Mesmo com a chegada de Martins, Bracks seguia no organograma do Santos, com funções voltadas apenas para a questão administrativa do clube, sem ligação direta com o futebol. Nesta segunda, ele também divulgou comunicado para anunciar sua saída e agradeceu ao presidente Marcelo Teixeira.

"Sou muito grato ao Presidente Marcelo Teixeira e diretoria pela oportunidade. Em 2024, alcançamos todos os principais objetivos da gestão, com o retorno à Série A, título da Série B, equilíbrio financeiro, potencialização de receitas, controle jurídico e otimização do contrato da nova Arena. Agradeço aos funcionários e jogadores pelo ótimo e saudável convívio que tivemos nesses 7 meses de trabalho", afirmou.