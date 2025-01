Swiatek comemora vitória em caso de doping junto à Agência Mundial

Iga Swiatek não escondeu o alívio pela decisão da Agência Mundial Antidoping (Wada) de não apelar em seu caso de doping no circuito feminino de tênis. A entidade acatou a defesa da ex-número 1 do mundo, ao considerá-la "plausível". A decisão, anunciada nesta segunda-feira, encerrou o caso.

"Bem, com certeza, estou satisfeita por poder encerrar o caso e posso seguir em frente e terminar todo esse processo, porque só quero jogar tênis e me concentrar no torneio", declarou a polonesa, após arrasar a jovem alemã Eva Lys por 6/0 e 6/1, pelas oitavas de final do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.

A decisão foi anunciada poucos minutos antes do triunfo de Swiatek nas quadras australianas. "A Agência Mundial Antidoping (Wada) confirma que, após uma análise minuciosa, não apresentará um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) no caso da tenista polonesa Iga Swiatek, que testou positivo para trimetazidina (TMZ), uma substância proibida, em agosto de 2024", anunciou a entidade.