São Paulo tem equipe alternativa para estreia no Paulistão em Ribeirão Preto

Este último, aliás, é artilheiro da Copinha, com oito gols marcados. Os dois últimos foram no jogo das quartas de final, a vitória por 3 a 1 contra o Cruzeiro. Ele e o volante Hugo devem aparecer no time titular desta segunda-feira.

A favor do São Paulo, há um tabu. São cinco anos sem perder para o Botafogo-SP. A última derrota foi no Paulistão de 2020. A equipe de Ribeirão Preto ganhou por 1 a 0, em casa. Jonas Toró, hoje no time do interior, era titular na equipe são-paulina.

O Botafogo-SP estreou com derrota para o Guarani, por 1 a 0, em Campinas. Para esta segunda rodada, o técnico Márcio Zanardi não terá o goleiro Victor Souza. O arqueiro foi substituído após sentir dores no músculo adutor, ainda na estreia. João Carlos entrou no seu lugar e deve ser o titular contra o São Paulo e até contra o Noroeste, na terceira rodada.

Na busca pelos primeiros pontos do Paulistão, o Botafogo é lanterna do Grupo A, que conta ainda com Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol. Avançam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X SÃO PAULO