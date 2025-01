Rafael exalta 'dedicação e empenho' dos meninos e vê São Paulo forte na busca por 'objetivos'

O São Paulo empatou sem gols com o Botafogo, em Ribeirão Preto, na largada do Campeonato Paulista, e continua sem triunfos após três jogos no ano. Mas a apresentação fora de casa, com time repleto de desfalques, rendeu elogios do experiente goleiro Rafael, que exaltou a entrega dos garotos do time sub-20.

Por causa da disputa da FC Series, nos Estados Unidos, na qual enfrentou Cruzeiro (1 a 1) e Flamengo (0 a 0), o São Paulo teve o jogo com a Inter de Limeira adiado e uma escalação bastante modificada em relação à titular, em Ribeirão Preto. Nem mesmo o técnico Luis Zubeldía esteve presente.

Com a defesa reforçada com Rafael, Arboleda, Ferraresi e Sabino, mas apenas meninos do meio para frente, o São Paulo conseguiu fazer frente ao Botafogo, longe do MorumBis. E o goleiro tricolor fez questão de exaltar a futura geração tricolor.