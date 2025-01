Vasco busca primeira vitória em Bacaxá diante do Boavista, após dois empates no Carioca

Após dois empates nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco quer conquistar sua primeira vitória diante do Boavista, neste domingo, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do torneio. O duelo começa às 19h.

Depois de ficar no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu na estreia, o Vasco empatou sem gols com o Bangu. Ambos os jogos foram disputados em São Januário. Por outro lado, o Boavista, que venceu o Flamengo na estreia por 2 a 1, chega para este confronto após perder para o Maricá por 1 a 0.

O grupo principal de jogadores vascaínos se apresentou na última semana e está fazendo trabalhos rotineiros no CT Moacyr Barbosa com o técnico Fábio Carille. A expectativa é de que os "titulares" passem a ser utilizados no Carioca a partir da quarta rodada. Enquanto isso, o clube continuará sendo representado por um elenco alternativo, repleto de nomes revelados pelas categorias de base.