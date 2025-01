Internacional acerta compra do lateral Bernabei junto ao Celtic até 2028

As boas atuações no Brasileirão chamaram a atenção de outros clubes do futebol brasileiro, com Palmeiras chegando a avaliar a possibilidade de fazer uma proposta ao Celtic para contratar o jogador. No entanto, Bernabei optou por permanecer no Rio Grande do Sul, atraído pela continuidade de seu projeto no Internacional.

A confirmação da permanência de Bernabei no Internacional caiu em um momento estratégico, já que o clube estreia no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, às 19h, contra o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela D’Alva. A presença do lateral na competição estadual promete reforçar ainda mais a equipe, que visa iniciar o ano com o pé direito.