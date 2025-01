Com o sub-20, Atlético-MG empata com o Aymorés na estreia do Mineiro

Com o time sub-20, o Atlético-MG estreou neste domingo pelo Campeonato Mineiro, no qual busca o hexacampeonato consecutivo. Sob forte calor no estádio Paulo Paschoalino, em Ubá, o time da capital ficou no empate sem gols diante do estreante Aymorés. Se o ataque não conseguiu balançar as redes, o torcedor atleticano pelo menos pode ver o goleiro Delfim ser um dos destaques, com grandes defesas e com um futuro promissor dentro do clube.

O time principal do Atlético-MG está realizando a pré-temporada em Orlando, onde disputa o FC Series. No sábado, ficou no empate sem gols contra o rival Cruzeiro, no primeiro clássico mineiro fora do continente sul-americano. Sob o comando de Cuca, o time ainda atua no próximo sábado, contra o Orlando City, antes de retornar para o Brasil. O time figura o Grupo A, juntamente com Betim, Tombense e Uberlândia. O primeiro lidera com três pontos.

Vice-campeão do Módulo II em 2024, é a primeira vez na história que o Aymorés disputa a elite do Campeonato Mineiro, em 98 anos de fundação. Roubando pontos de um dos grandes do estado, a estreia foi histórica para o time da cidade de Ubá. O time está no Grupo C, com Vila Nova, Cruzeiro e Pouso Alegre.