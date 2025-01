Fluminense enfrenta o líder Maricá em busca de sua primeira vitória na temporada

De volta após cumprir suspensão, o zagueiro Mizael tem chances de ser titular. Com isso, Felipe Carvalho corre risco de voltar ao banco de reservas. O restante do time deve ser o mesmo que entrou em campo nas duas primeiras rodadas.

O clube anunciou vários reforços para 2025 que encorparam o elenco do ano passado. No entanto, o técnico Reinaldo faz questão de valorizar a importância dos nomes que ficaram. Este ano, o "Tsunami" também terá pela frente a Série D do Brasileiro. Entre os principais atletas remanescentes do grupo de 2024, estão o goleiro Dida e o zagueiro Sandro Silva.

"A nossa maior contratação foi a manutenção de 80% do grupo. Chegaram atletas internacionais que agregaram ainda mais o nosso elenco. O nosso ponto forte é o coletivo. Eu valorizo muito isso, os atletas que iniciam, os atletas que entram depois, os que não vão para jogo mas durante a semana fazem o nível do treinamento crescer e geram competitividade. Estou muito satisfeito com o nosso grupo de trabalho. O grupo é muito comprometido com a nossa forma de trabalhar e com minha ideia de jogo."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Guga, Ignácio, Freytes e Rafael Monteiro (Esquerdinha); Felipe Andrade, Nonato, Isaque e Riquelme Felipe; Paulo Baya e João Neto. Técnico: Marcão (interino).