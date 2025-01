Jorge Fossati deixa o cargo de treinador da seleção peruana após fiasco nas Eliminatórias

"Após chegar a um acordo mútuo, Jorge Fossati não continuará como treinador da seleção peruana de futebol. Nossa instituição expressa sua gratidão ao treinador e a sua equipe técnica pelo comprometimento demonstrado durante o período em que esteve à frente da nossa seleção", diz parte do trecho do comunicado.

Na classificação, a Argentina lidera a classificação de forma isolada com 25 pontos e oito vitórias. O Uruguai aparece em segundo com 20 seguido de perto pelas seleções do Equador e da Colômbia, que vêm com a mesma pontuação (19). O Brasil, do técnico Dorival Júnior, é o quinto colocado com 18.