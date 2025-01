João Fonseca conquista as redes sociais e supera Guga Kuerten e Bia Haddad

Fonseca ganhou os holofotes a partir de dezembro, quando foi campeão do Torneio Next Gen Finals, na Arábia Saudita. A competição reúne os oito melhores do mundo com até 20 anos de idade. O brasileiro de 18 anos levantou o troféu apesar de ser o mais novo e dono do pior ranking entre os competidores. Foi o primeiro sul-americano a conquistar tal título e igualou feitos do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.

Na primeira semana do ano, Fonseca foi campeão do Challenger de Camberra, torneio abaixo dos ATPs, que compõem o circuito principal. Neste embalo, venceu suas três partidas no qualifying, a fase preliminar, e conquistou sua vaga na chave principal do Aberto da Austrália. E, logo em sua estreia numa chave de Grand Slam, derrubou um tenista do Top 10 - se tornou o segundo mais jovem a vencer um dos 10 melhores do mundo num Major.

Somou, assim, 14 vitórias consecutivas e encantou o público com suas atuações de alto nível, recebendo elogios de especialistas e ex-tenistas pelo mundo. Na próxima atualização do ranking, no dia 27, ele entrará no Top 100 pela primeira vez e será o mais jovem tenista desta lista.