Cleber Xavier celebra acerto com Santos e 'esquece' Tite: "Cheguei para ficar como técnico"

Agora, Cleber garante que não quer mais voltar a trabalhar com Tite. O seu objetivo é construir uma longa carreira como técnico principal.

"Minha decisão é seguir carreira solo. Tite iria ao Corinthians e eu não iria com ele. As reuniões que teve antes do Corinthians não tiveram minha participação, nem conversamos sobre isso. Sou profissional de 24 anos de parceria com ele, poderia ter tomado a decisão antes. Mas pela relação, espaço e confiança. Qualidade dos trabalhos. Continuei fazendo a função por me sentir bem. Mas, a partir do momento que tomo a decisão, não tem como voltar atrás", comentou.

"Fui acolhido pelo presidente Marcelo, Pedro, para começar o trabalho num clube gigante. O Sampaio, Serginho, tenho relação muito forte com o Clodoaldo, outro fenômeno. Viajou conosco na seleção. É uma decisão minha, começo num grande clube, cheguei para ficar. Espero renovar meu contrato. Espero ficar a maior parte do tempo no clube. É uma ideia de permanência grande e espero que isso aconteça, mas como treinador", ampliou.

O novo técnico do Santos, no entanto, sabe que as comparações vão surgir ao longo do tempo.

"É inevitável. São 24 anos de parceria. Um cara que tenho relação muito forte, me deu espaço para comandar equipes grandes e seleção brasileira. Não tenho como temer. Ficarei contente se eu nessa carreira conquistar metade dos títulos que conquistamos, apresentando futebol como apresentamos. Espero conseguir isso, me proponho a isso. Nos últimos 17 anos trabalhamos em quatro lugares. Inter, Corinthians, seleção e Flamengo. Não é cultura do Brasil, permanecemos pelo trabalho bom, conquistando e, principalmente, com boa gestão dos atletas e estafe. Uma unidade que quero pregar no Santos. Se eu conseguir isso, a comparação com ele vai ser inevitável pelo lado positivo. E é isso que eu espero", analisou.