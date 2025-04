Maracanã será o palco da decisão do Intercontinental sub-20 pela segunda vez

Ano passado, também no Maracanã, o Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, derrotou o Olympiacos, de virada, por 2 a 1 e conquistou o título do Intercontinental. Caio Garcia e Felipe Teresa, nos acréscimos, marcaram os gols do Rubro-negro.

Essa é a quarta edição do torneio que reúne o campeão da Libertadores sub-20 e da Uefa Youth League. Além da equipe carioca, o Boca Juniors (2023) e o Benfica (2022) foram os outros campeões do Intercontinental.