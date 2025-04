São Paulo sediará torneio WTA 250 em setembro de 2025

A empresa IMM, responsável pela organização do Rio Open, confirmou nesta quarta-feira a realização do São Paulo Open de Tênis (SP Open). O evento marca o retorno do Brasil ao calendário de elite do tênis feminino após quase uma década. O torneio do circuito WTA 250 está agendado para os dias 6 e 14 de setembro de 2025, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

