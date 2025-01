Água Santa e São Bernardo fazem clássico do ABC na estreia do Paulistão

Vice-campeão em 2023, o Água Santa busca manter sua ascensão no Campeonato Paulista. Na temporada passada fez uma campanha segura e ficou a dois pontos das quartas de final. Neste ano, novamente classificado para a Série D do Brasileiro, o time de Diadema recebe o rival São Bernardo, às 18h30, nesta quinta-feira, no Distrital de Inamar, no clássico do ABC da estreia do Estadual.

Fundado em 1981, o Água Santa ganhou notoriedade no cenário paulista recentemente. Até brigava pelo descenso, mas a campanha de 2023 foi a maior de sua história recente, sob o comando do técnico Thiago Carpini. O time chegou a vencer o Palmeiras na ida da final, por 2 a 1, mas no Allianz Parque acabou derrotado por 4 a 0 e ficou com o vice-campeonato. Campanha que deu ao time de Diadema a chance de disputar a Série D e a Copa do Brasil de 2024. Neste ano, o time estará novamente na quarta divisão nacional.

O São Bernardo também não fica atrás. Na temporada passada foi uma das sensações da competição, mas acabou fora das quartas, somando 21 pontos e ficando atrás de Novorizontino e São Paulo, ambos com 22. Situado na cidade de São Bernardo do Campo, nesta temporada o time disputará pela terceira vez seguida a Série C, onde nas duas primeiras participações chegou até o quadrangular final, mas não conquistou o tão sonhado acesso.