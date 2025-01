Quais perigos Sonego, rival de João Fonseca no Aberto da Austrália, pode levar ao brasileiro

João Fonseca voltará à quadra do Aberto da Austrália na madrugada desta quinta-feira. Após eliminar um rival do Top 10 do ranking na estreia, o jovem tenista terá um novo desafio pela frente: resistir aos bons saques e à poderosa direita de Lorenzo Sonego, seu adversário na segunda rodada. Curiosamente, as principais armas do italiano são as mesmas do brasileiro.

Aos 29 anos, Sonego é conhecido no circuito pela força da sua direita, seu forehand. Seu grande ponto forte ficou evidente em sua estreia no Aberto da Austrália. Foram 12 aces (de até 212 km/h) e incríveis 63 bolas vencedoras, a maioria com sua direita, numa das estatísticas mais fortes neste quesito entre todos os jogos da rodada de abertura da competição.

Com este rendimento, ele eliminou um dos tenistas mais experientes do circuito, o suíço Stan Wawrinka, dono de três títulos de Grand Slam, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5. Com sua direita, o italiano consegue colocar a bola em qualquer canto da quadra, assim como Fonseca costuma fazer.