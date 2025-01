Executivo de futebol explica por que Corinthians ainda não contratou e elogia elenco

Na véspera da estreia no Paulistão, o Corinthians ainda não realizou nenhuma contratação para a temporada. O time entrou em 2025 com grandes expectativas após encerrar o ano passado em grande fase, com recorde de vitórias no Brasileirão e uma arrancada que garantiu o time do Parque São Jorge na fase preliminar da Copa Libertadores. Apesar disso, a diretoria adotou uma postura discreta no mercado, priorizando desinchar a folha salarial e a renovação de contratos de jogadores importantes.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, explicou que os ajustes contratuais foram necessários para a manutenção da base que terminou bem o ano de 2024. "Você mexe com a folha, com o financeiro. Estávamos preocupados com isso e em dar tranquilidade para os atletas que estavam. Vamos analisar com mais calma as oportunidades que podem acontecer ao longo do caminho", disse, em entrevista ao podcast oficial do Corinthians, o PoropoPOD.

Antes mesmo da virada do ano, o Corinthians acertou a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza, além de renovar os contratos do atacante Ángel Romero, do zagueiro Cacá e dos volantes Maycon e André Carrillo. O clube ainda está de olho na possibilidade de contratar mais um defensor, laterais para ambos os lados e mais um atacante para encorpar o elenco.