Gabriel Jesus tem suspeita de lesão no joelho e pode ser desfalque por longo período

A situação do brasileiro Gabriel Jesus causa preocupação no Arsenal. O atacante se lesionou na derrota do time para o Manchester United, nos pênaltis, pela Copa da Inglaterra, no último domingo.

De acordo o canal Sky Sports, a suspeita é de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Caso confirmada a contusão, Gabriel Jesus pode ficar um longo período longe dos gramados, perdendo o restante da temporada europeia e até o início da próxima.

O lance da lesão aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Manchester United. Gabriel Jesus disputou a bola com o meia português Bruno Fernandes. O brasileiro travou o pé no chão e sentiu o joelho. O atacante ficou caído no gramado, chorando de dor e precisou ser substituído de maca.