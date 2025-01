Dudu volta a atacar Leila Pereira e comete gafe: 'Mais falsa que nota de 2 reais'

O atacante Dudu, do Cruzeiro, voltou a atacar Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas rede sociais e cometeu uma gafe no texto que escreveu como comentário em uma publicação do jornalista Benjamin Back, o Benja, no Instagram. O comunicador publicou um vídeo de Leila criticando as excursões pré-temporada nos EUA empreendidas por clubes rivais e escreveu: "Pode gostar ou não de Leila Pereira, mas ela fala o que pensa, na lata".

Dudu, que já havia direcionado mensagens ofensivas à dirigente no dia anterior, incomodou-se com o elogio feito por Benja. "Já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa só fala na lata pela imprensa. Porque, na lata mesmo, ela não fala nada. Pelo menos para mim, nunca teve coragem de falar na lata. Para mim, na lata, ela falava que amava e tudo mais! Então, parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala no microfone não é nada disso. #falsamaisquenotade2reais", disse.

O jogador quis fazer uso da expressão popular "mais falsa que nota de R$ 3", construída dessa forma porque cédulas de R$ 3 não existem, mas se confundiu e escreveu R$ 2, valor que possui sua própria cédula. No restante do texto, ele continua criticando a ex-chefe.