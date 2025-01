Atalanta e Juventus só empatam e perdem a chance de subir na tabela do Italiano

Na caça ao líder Napoli, Atalanta e Juventus se enfrentaram no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, nesta terça-feira, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Italiano, e não saíram do empate por 1 a 1.

O resultado impediu o time da casa de ultrapassar a Inter de Milão e assumir a vice-liderança da competição. O conjunto de Bérgamo chegou a 43 pontos, em terceiro, com dois jogos a mais que a concorrente, também com 43 pontos. Já a Juventus foi a 34 e permanece na quinta posição. O Napoli lidera com 47.

Com o apoio de sua torcida, a Atalanta começou melhor a partida e logo tomou o controle do jogo. Apesar de deter a posse da bola, a equipe da casa pouco ameaçou a meta do goleiro Di Gregorio. Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Juventus encaixou seu primeiro bom ataque somente aos 33 minutos, em chute de McKennie defendido por Carnesecchi. Aos 44, Nicolás González perdeu a chance de abrir o placar para o time de Turim, mandando para fora um chute da marca do pênalti.