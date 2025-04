Serena Williams comenta punição branda por doping de Jannik Sinner: 'Eu pegaria 20 anos'

A norte-americana Serena Williams, apontada por muitos especialistas como a maior tenista de todos os tempos, afirmou que sofreria uma punição muito maior se estivesse no lugar do italiano Jannik Sinner, atual número 1 do ranking mundial, flagrado no exame antidoping para o agente anabólico clostebol no no passado.

Serena, que se aposentou em 2022, disse que seria suspensa por 20 anos e destituída de seus 23 títulos de Grand Slam, se tivesse sido pega em um exame antidoping.

"Eu amo o cara, amo esse jogo", disse Williams à revista Time. "Ele é ótimo para o esporte. Já fui muito rebaixada, não quero rebaixar ninguém. O tênis masculino precisa dele. Mas se eu tivesse feito isso, teria pego 20 anos. Vamos ser honestos. Os Grand Slams teriam sido tirados de mim."