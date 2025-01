Internacional apresenta Vitinho para contrato de seis meses: 'Sei o que fazer para permanecer'

"Escolher o Inter foi muito fácil. O maior motivo foi a grandeza do clube. Penso no que ocorreu com o Wesley. Ele veio do Cruzeiro e não estava tão bem lá. Aqui, despontou e fez muitos gols. Penso que posso ser parecido com ele. É uma inspiração. Nada melhor que mirar em um próprio companheiro", explicou o reforço.

Vitinho é um dos dois reforços anunciados para o técnico Roger Machado, que prepara a equipe para as disputas do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O volante Ronaldo, ex-Juventude, também foi contratado pelo clube do Beira-Rio, que ainda busca principalmente zagueiros para integrar o elenco.

O Internacional estreará na temporada no dia 22 de janeiro, contra o Guarany, em Bagé, pelo Campeonato Gaúcho. Antes, nesta quinta-feira, a equipe enfrenta a seleção do México, em Porto Alegre, em amistoso de pré-temporada.