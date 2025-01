Ministra argentina fala em riscos e pede a Conmebol para tirar Sul-Americano da Venezuela

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou que é um risco enviar a seleção juvenil de futebol do seu país para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Venezuela a partir do dia 23. E pediu a Conmebol que reveja sua decisão de sediar o evento no país, que vem tendo atritos com a Argentina no contexto diplomático nos últimos meses.

"Nossa seleção sub-20 pode ir à Venezuela no dia 23, eles não podem tomá-la como refém?", questionou Patricia em entrevista à CNN Radio, num momento em que a escalada verbal entre os governos da Argentina e da Venezuela está no auge.

As tensões entre as duas partes aumentaram depois de o presidente venezuelano Nicolas Maduro ter acusado o governo de Javier Milei de estar envolvido em "conspirações violentas" contra o seu país e de ter afirmado que um membro da polícia fronteiriça argentina, detido em dezembro em solo venezuelano, estava supostamente tentando assassinar a vice-presidente Delcy Rodriguez.