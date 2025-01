Em 1º teste de Pedro Caixinha, Santos leva goleada do Athletic em jogo-treino

No primeiro teste do técnico Pedro Caixinha, o Santos sofreu uma goleada do modesto Athletic, de Minas Gerais, pelo placar de 4 a 1, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O marcador registrou empate por 1 a 1 quando a equipe paulista contou com seus titulares em campo.

A atividade foi dividida em quatro tempos de 25 minutos. Caixinha contou com os titulares somente nas duas primeiras etapas. O gol santista foi marcado por Guilherme em cobrança de pênalti sofrido por Soteldo, que voltou ao time após período de empréstimo ao Grêmio na temporada passada.

O treinador português iniciou o jogo-treino com Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme em campo.