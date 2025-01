Ex-presidente de clube português faz greve de fome para cobrar dívida

António Mano Silva, ex-presidente do pequeno Ericeirense, de Portugal, adotou uma maneira inusitada de cobrar uma suposta dívida que teria pendente com o clube. Para atrair atenção à sua causa, decidiu realizar uma greve de fome. Ele alega ter penhorado 6 milhões em favor do clube.

"Iniciei uma greve de fome por tempo indeterminado em protesto contra os dirigentes do time, que recebeu 2,3 milhões de euros pela transferência do atleta Matheus Nunes do Sporting para o Manchester City e recusa pagar o que o clube me deve", disse o ex-dirigente à agência Lusa.

Segundo Mano Silva, na época em que presidiu o Ericeirense, entre 2001 e 2015, ele foi fiador de empréstimos para a construção de um complexo esportivo para a equipe. Como não foi possível arcar com a dívida, o então presidente teria tido todo seu patrimônio penhorado.