Djokovic confessa conviver com um 'trauma' toda vez que desembarca na Austrália

De volta à Austrália para a disputa do primeiro Grand Slam do ano, Novak Djokovic revelou sentir um "trauma" toda vez que chega ao País ao lembrar do episódio ocorrido em 2022. Há três anos, o tenista sérvio foi barrado por não ter se vacinado contra a Covid-19. Por descumprir uma exigência do Governo Australiano, ele acabou deportado.

O episódio rendeu uma grande polêmica no mundo do esporte e o astro foi forçado a ficar em um hotel de imigração enquanto tentava recorrer da decisão de ter que deixar o País. Ao perder a disputa judicial, ele ficou fora do Aberto da Austrália.

"As últimas vezes que pousei na Austrália, para passar pelo controle de passaportes e imigração, tive um pequeno trauma de três anos atrás. Alguns traços ainda ficam lá quando passo pelo controle de passaportes, apenas verificando se alguém da zona de imigração está se aproximando. Quando vejo a pessoa que verifica meu passaporte, fico pensando se vai me levar, me deter novamente ou me deixar ir? Devo admitir que tenho esse sentimento - disse Djokovic, em entrevista ao jornal "Herald Sun", de Melbourne.