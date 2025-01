Nuggets vencem Spurs na prorrogação e 'estragam' aniversário de 21 anos de Wembanyama

Com 46 pontos e 10 rebotes de Nikola Jokic, o Denver Nuggets estragou o aniversário de 21 anos de Victor Wembanyama na noite de sábado e derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 111 na prorrogação. O aniversariante terminou com 20 pontos e 23 rebotes para o San Antonio, mas passou em branco no tempo extra. Wembanyama registra 57 "double-double" em 101 jogos na carreira.

Foi o segundo jogo seguido entre as equipes. Os Spurs venceram o jogo de sexta-feira, em Denver, por 113 a 110, com Wembanyama roubando um bola de Jokic faltando quatro segundos para o fim do jogo e Vassell acertando uma bandeja no contra-ataque.

Neste sábado, no Frost Bank Center, ginásio do rival, Jokic não permitiu que o triunfo dos Spurs se repetisse e marcou nove pontos na prorrogação. Michael Porter Jr. somou 28 pontos e 10 rebotes para Denver.