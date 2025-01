João Fonseca é campeão em Camberra e se aproxima do top 100

Como aconteceu

O primeiro set foi equilibrado, mas só enquanto Quinn conseguiu encaixar o primeiro serviço e confirmar seus games. Quando isso não aconteceu, Fonseca pressionou. Primeiro, no quinto game, o americano conseguiu sair de 15/40 e salvar seu saque. Mais tarde, no nono game, diante de um 0/40, não conseguiu o mesmo. Atacou com uma direita, viu sua bola sair e sofreu a primeira quebra do jogo. Na sequência, com 5/4 no placar, o brasileiro sacou bem, fechou o game sem perder pontos e completou o set em 6/4.

No segundo set a quebra veio mais cedo, logo no terceiro game. Pressionado com 15/40 no placar, Quinn voltou a cometer um erro que deu a vantagem ao brasileiro. Fonseca, como em todo o torneio, aproveitou e abriu 3/1 pouco depois. Com o saque afiado, João não deu mais chances a Quinn. No oitavo game, foi perfeito depois que o placar ficou em 30/30 e abriu 5/3. Dois games depois, disparou dois aces para abrir 30/0, confirmou o serviço outra vez e pôde, enfim, comemorar o título.

Campanha impecável

Fonseca termina o torneio sem perder um set sequer, completando uma semana quase perfeita, em que só esteve ameaçado de ceder uma parcial nas quartas de final. Confira os resultados:

Primeira rodada: João Fonseca d. Mackenzie McDonald (#131): 6/1 e 6/3

Oitavas de final: João Fonseca d. Duje Ajdukovic (#142): 6/1 e 7/5

Quartas de final: João Fonseca d. Harold Mayot (#116): 6/2 e 6/3

Semifinais: João Fonseca d. Jacob Fearnley (#99): 6/3 e 6/3

Final: João Fonseca d. Ethan Quinn (#202): 6/4 e 6/4