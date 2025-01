Mirassol anuncia a contratação de Matheus Davó, ex-Corinthians e Cruzeiro

O Mirassol continua se movimentando para a disputa do Campeonato Paulista após conquistar o acesso na Série B do Brasileiro. O time paulista anunciou neste domingo a contratação do atacante Matheus Davó, jogador com passagens por Guarani, Corinthians e Cruzeiro.

"Feliz com essa chegada. É um clube que sempre enfrentei no Paulistão, tem muita tradição e sabemos o quão difícil é jogar aqui. Feliz de estar representando essa camisa, espero ter um grande ano com grandes conquistas. O torcedor pode esperar de mim um jogo com bastante movimentação, muito empenho, muitos gols, um jogador empenhado que vai buscar sempre o melhor para o time", afirmou o atacante.

Matheus Davó é o quinto reforço oficializado pelo Mirassol, que já havia anunciado o zagueiro Jemmes, o lateral Daniel Borges, o meia José Aldo e o atacante Guilherme Pato. O clube ainda tem um acerto com o lateral Reinaldo, com o volante Roni e com o atacante Rafa Silva.