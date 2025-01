Guarani contrata dupla ex-Grêmio e acerta com atacante Matheus Régis, da Ponte Preta

O Guarani confirmou mais três reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O time campineiro acertou com os meias Matheus Sarará e Nathan Camargo, ex-Grêmio, além do atacante Matheus Régis, que deixou a Ponte Preta para reforçar o rival, em um caminho inverso ao que foi feito pelo lateral Pacheco.

Diferentemente da Ponte Preta, que está apostando em um elenco mais experiente, o Guarani está formando um grupo mais jovem. Nathan Camargo tem apenas 19 anos e foi um dos pedidos do técnico Maurício Souza, que vinha sendo o treinador do ex-gremista no time de aspirantes do Red Bull Bragantino.

Já Matheus Sarará tem 22 anos, foi revelado pelo Grêmio e estava no FC Alverca, de Portugal, após uma passagem sem muito brilho pelo Avaí. Ele já foi integrado ao elenco bugrino, que viajará no dia 6 de janeiro a Águas de Lindoia, onde fará a pré-temporada, no resort Oscar Inn.