Réveillon 2025: clubes lançam camisas especiais para a data e miram receita no fim de ano

"É a primeira vez que lançamos. Além de ser uma edição limitada, traz a paixão pelo clube para dentro das festas familiares e alimenta o amor da torcida. Como marketing, acreditamos que endossar projetos disruptivos como esse é uma forma de nos aproximarmos dos torcedores, além de movimentar novas receitas para o Botafogo", Laura Louzada, gerente de marketing da SAF do Botafogo-SP.

Parceiro da Diadora, o Coritiba aproveitou a estrutura da sua própria empresa de confecções, a 1909, que já produziu os uniformes de jogo, para criar modelos de virada de ano. "Usar licenciados é um mecanismo extremamente importante para aumentar o mix de produtos e atrair o público. É um modelo que sai um pouco do âmbito esportivo, agrada aos torcedores e nos ajuda a manter o estreitamento com a torcida em um período sem jogos oficiais", comenta Henrique Aguiar, gerente de novos negócios do Coritiba.

Além da Volt, há clubes que também entraram na onda. Alguns deles são Bahia, CSA e Goiás, todos com fornecedoras próprias - Esquadrão, Azulão, e Green. Entretanto, a primeira, do clube baiano, deve ser encerrada, já que os times do Grupo City costumam firmar parcerias com a Puma.

O modelo do Goiás segue, ainda, uma ideia retrô, com aplicação do primeiro escudo e patches para relembrar as origens do clube. "Esta camisa é nossa forma de estar ainda mais próximo ao torcedor em um momento tão especial, de agradecer por todo o apoio que recebemos neste ano, e também de mostrar que vamos seguir ainda mais unidos no ano que vem", comenta a diretora de marketing do Goiás, Jéssica Rezende.

No Fluminense, um modelo lançado em 4 de novembro comemorou um ano do título da Libertadores, conquistado contra o Boca Juniors, no Maracanã. Já o Sport criou uma camiseta com patches personalizáveis dos momentos do clube em 2024.

"O ano foi muito marcante, contemplando desde o 44º título pernambucano até o jogo que nos coroou com o nosso tão sonhado acesso. Campanha dentro de campo com mais de 100 gols, lançamento da nova mascote Nina, a volta do torcedor a Ilha do Retiro e muitas outras campanhas que o clube realizou neste ano", disse Roger Lopes, diretor de arte do marketing do clube.