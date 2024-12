Arteta confirma cirurgia de Saka e prevê longa ausência do atleta no Arsenal: 'Mais de 2 meses'

O técnico Mikel Arteta ganhou um problema mais sério do que esperava. Na coletiva concedida após a vitória sobre o Ipswich, pelo Campeonato Inglês, ele confirmou que o atacante Bukayo Saka foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles. Com isso, o jogador vai se ausentar do Arsenal por um período mais longo do que estava previsto.

"Saka vai ficar muitas semanas fora dos campos. Provavelmente mais de dois meses. Ele passou por uma cirurgia e agora depende de como irá cicatrizar o tecido da pele", afirmou o treinador que mostrou um tom de preocupação em função do desfalque.