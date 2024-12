Cristiano Ronaldo diz que Vini Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro: 'Foi injusto'

O craque da seleção portuguesa ainda alfinetou a organização da Bola de Ouro ao elogiar o Globe Soccer Awards. "É por isso que eu amo a Globe Soccer e continuo vindo a esse evento, porque eles fazem premiações honestas", brincou.

"SE O CRISTIANO ESTÁ FALANDO, EU ACREDITO"

Repetindo o resultado do The Best, da Fifa, Vini Jr. foi eleito o melhor do mundo também pelo Globe Soccer Awards. Em seu discurso, o jogador devolveu o elogio ao português. "Se o Cristiano está falando, eu acabo acreditando que sou o melhor. É o meu ídolo, junto com o Neymar, tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos aqui, me observando."

Também premiado neste evento, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da temporada no Oriente Médio e recebeu o título de maior artilheiro da história do futebol.