Rafinha promete voltar ao São Paulo em outra função e dispara: 'campeão no time que eu amo'

Em um longo vídeo, divulgado nas redes sociais, o lateral Rafinha se despediu do São Paulo após não ter o contrato renovado. O jogador enfatizou os feitos no clube, agradeceu os treinadores e a torcida, e prometeu retornar em outra função no futuro. Ele também se declarou à equipe tricolor.

"Queria agradecer a todos vocês por todo o carinho comigo durante esses anos, foram momentos maravilhosos. Tivemos alguns momentos tristes também, mas no geral foram momentos maravilhosos que passamos juntos. Pude vestir a camisa do meu clube de coração, pude ser campeão com o São Paulo, que é o clube que eu tenho no coração desde criança, desde que me entendo por gente. Agradeço a todos os funcionários, jogadores que estão no atual elenco, aos que passaram, aos funcionários, sem exceção, tanto os da Barra Funda quanto do Morumbis e Cotia também", disse o lateral, que fez 116 partidas pelo clube e marcou um gol.

"Queria agradecer a todos vocês porque é difícil quando chega nesse momento de dar tchau, se despedir, mas eu acho que foi a melhor decisão. Juntamente com o São Paulo chegamos à essa conclusão que foram anos e momentos maravilhosos, mas chegou o momento de dar um ponto final, a vida continua. O São Paulo é um clube gigante e eu fico feliz de ter feito parte de uma pequena parte da história do São Paulo", completou.