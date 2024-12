Lionel Messi mostra coleção impressionante de camisas da seleção da Argentina

Campeão do mundo em 2022 com a seleção, Messi deixou em aberto a possibilidade de jogar o Mundial de 2026. "As coisas vão surgindo e eu não me adianto aos acontecimentos. Trato de curtir o dia a dia. Veremos quando chegar o momento, não gosto de acelerar o tempo. Tomara que eu possa seguir rendendo neste nível para me sentir bem e estar feliz. Eu me preocupo mais com isso do que com se vou jogar (a Copa) ou não", disse o atleta ao jornal "Marca".

Lionel Messi está de férias desde o mês de novembro. O Inter Miami, time do craque, volta a jogar no dia 18 de fevereiro de 2025, pela Copa dos Campeões da Concacaf.