Guarani prorroga contrato do volante Anderson Leite e insiste em Bruno Mendes

O Guarani ainda tenta renovar com Bruno Mendes. O jogador pertence ao Maldonado, do Uruguai, que vem fazendo jogo duro por um novo empréstimo. O clube tenta a venda do atacante, que quer permanecer no Brinco de Ouro da Princesa.

O time campineiro já confirmou quatro reforços para 2025: o goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Alan Santos, e os meias Isaque e Caio Mello. O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.