Diretoria do Santos sofre pressão para definir com rapidez a escolha de um novo treinador

Após a recusa de Luis Castro e a iminente permanência de Gustavo Quinteros no comando do Vélez Sarsfield, o Santos vem trabalhado contra o relógio a fim de anunciar o nome do novo treinador para a temporada 2025.

Sem um profissional desde o dia 18 de novembro, quando demitiu Fábio Carille do comando do time principal, a diretoria vem buscando um perfil que se encaixe com a filosofia do clube. Com o passar do tempo, no entanto, essa missão vem ganhando ares de angústia para a torcida.

Embora o presidente Marcelo Teixeira garanta ter um nome prestes a ser anunciado, a indefinição já atinge a rotina do departamento de futebol, mesmo com o elenco em férias.