Eduardo Barroca mostra confiança em projeto longevo no Mirassol e traça 'manutenção' na Série A

O Mirassol apresentou nesta terça-feira Eduardo Barroca como seu treinador para a temporada de 2025. Ele mostrou confiança com o histórico do clube em apostar em trabalhos longevos e também foi realista ao falar que o objetivo na temporada é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Com certeza é um grande atrativo para profissionais na minha área ter a segurança que você está indo para um clube que te dá as condições e que tem essa estabilidade para que você desenvolva o trabalho, pois realmente fazer futebol não é uma coisa simples e ainda mais em nível competitivo. Não tenho a menor duvida de que o clube acaba colhendo muitos frutos em um trabalho como o Mirassol vem fazendo com seus últimos treinadores", afirmou Barroca.

Sobre o Brasileirão, o técnico afirmou. "O Mirassol tem um núcleo de trabalho muito claro, tanto de direção, comissão técnica e jogadores. Tem um grupo de atletas que permaneceu. Primeiro, minha grande missão é que eu não tenho o interesse de colocar a minha digital no trabalho. É ter a percepção de tudo o que vem sendo construído e dar espaço aos profissionais que aqui estão. É ter a percepção daquilo que os jogadores construíram neste ano e aproveitaram muito disso."

O treinador também deu pistas de como o clube vai agir na janela de transferências. "Temos conversado sobre a possibilidade de jogadores que venham para agregar valor, e temos buscado obviamente jogadores que consigam agregar valores dentro dos desafios que vamos enfrentar nesse sentido. Uma parte importante do grupo permaneceu e isso é muito importante: ter um pilar importante de jogadores que têm identificação com o clube, conhecem o clube, tiveram um rendimento e entregaram um resultado espetacular."

Eduardo Barroca terá um grande desafio, justamente por comandar o clube que disputará pela primeira vez na história a elite do futebol nacional. Ele estava no Avaí e já comandou também clubes como Atlético-GO, Botafogo, Vitória, Coritiba, dentre outros.

O Mirassol ainda não anunciou nenhum reforço, mas já confirmou algumas permanências, a exemplo do goleiro Alex Muralha, do zagueiro Luiz Otávio, dos laterais Lucas Ramon e Zeca, dos meias Danielzinho, Chico Kim e Gabriel, e do atacante Léo Gamalho.

O primeiro desafio oficial do técnico será a estreia no Campeonato Paulista, marcada para 15 de janeiro, contra o Santos.