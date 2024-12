Copa Libertadores já tem 39 times definidos para a edição de 2025; veja quais

A Copa Libertadores de 2025 já tem 39 times definidos. O Brasil é o País com o maior número de representantes, com oito. A Argentina vem em segundo lugar, com sete equipes. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela têm quatro times cada.

A primeira fase da competição começará em fevereiro de 2025. Já a fase de grupos tem início a partir de março do próximo ano. No total, a Libertadores contará com 47 equipes, desde as fases preliminares.

O Brasil tem sete vagas no torneio, seis pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. Como o campeão da Libertadores deste ano foi uma equipe brasileira, o Botafogo, esse número subiu para oito. Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia foram os times que ganharam a vaga pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo conquistou a vaga por ter vencido a Copa do Brasil.