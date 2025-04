Recuperado, Paulinho vibra com retorno e será relacionado contra o Corinthians: "Chegou a hora!"

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o atacante Paulinho comemorou seu retorno aos gramados após se recuperar de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, que o obrigou a realizar cirurgia. Desta forma, o atleta de 24 anos está à disposição de Abel Ferreira e será relacionado contra o Corinthians no clássico pelo Brasileirão.

"Chegou a hora! AVANTI PALESTRA", publicou o jogador, através de seu Instagram.

O atacante foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro e fez toda pré-temporada com o elenco, enquanto se recuperava de um procedimento cirúrgico, feito no início de dezembro de 2024, ainda quando era atleta do Atlético-MG.